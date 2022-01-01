Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Концерты MusiaAeterna отменяют в Париже… …но оставляют в программе Зальцбургского фестиваля Поделиться Твитнуть

Фото: Антон Завьялов

Отменены концерты оркестра MusicAeterna и Теодора Курентзиса в Мюнхене (2 мая) и в Париже (4 мая). Сообщение об этом появилось на официальном сайте коллектива.

«С сожалением вынуждены сообщить об отмене концерта MusicAeterna c программой Тhе Sound of Light... Сложная и насыщенная программа, состоящая из фрагментов барочных опер и балетов Жана Филиппа Рамо, требует участия музыкантов из разных стран и длительного репетиционного периода. В условиях логистических трудностей и общей неопределенности реализация этого проекта не представляется возможной», — говорится на сайте.

Несколькими днями ранее посол Украины в Австрии Василий Химинец выступил с критическим заявлением по поводу предстоящего участия Теодора Курентзиса и MusicAeterna в программе Зальцбургского фестиваля. Об этом он в весьма резкой форме заявил в интервью изданию Kronen Zeitung. «Безнравственно, что этим людям дают сцену в свободном мире, на всемирно известном Зальцбургском фестивале», — утверждает посол.

Тем не менее, интендант Зальцбургского фестиваля Маркус Хинтерхойзер не торопится отменять события с участием Теодора Курентзиса и его коллектива. Об этом он сказал в ответ на вопрос издания Salzburger Nachrichten: по словам Хинтерхойзера, он предпочитает не говорить, а действовать и будет действовать сообразно обстоятельствам, когда придёт время. По поводу того, будет ли Зальцбургский фестиваль сотрудничать с MusicAeterna в этом году, интендант сказал: «Это один из самых сложных вопросов, которые мы должны задать себе в данный момент». По его словам, многое будет зависеть от того, как поведёт себя сам Курентзис. При этом Хинтерхойзер добавил, что «никогда не скрывал своего восторга по поводу творчества Курентзиса, и в оценке его художественной деятельности ничего не изменится».

Напомним, в программе Зальцбургского фестиваля этого года значится вечер одноактных опер в постановке Теодора Курентзиса и режиссёра Ромео Кастеллуччи: в первом отделении — «Замок герцога Синяя Борода» Белы Бартока, во втором — De temporum fine comoedia («Пьеса на конец времён») Карла Орфа. Во втором произведении в партии сопрано должна выступить солистка Пермской оперы Надежда Павлова. Премьера назначена на 26 июля.

Кроме того, планируются концертные выступления Теодора Курентзиса с Молодёжным малеровским оркестром и хором MusicAeterna: 19 июля — Симфония №13 «Бабий Яр» Дмитрия Шостаковича, 17 августа — Симфония №14 Дмитрия Шостаковича и «Дидона и Эней» Пёрселла. Надежда Павлова должна исполнять партию сопрано в Симфонии №14.

Теодор Курентзис сотрудничает с Зальцбургским фестивалем с 2017 года.

Как уже сообщал «Новый компаньон», 12 апреля после протеста Висилия Химинца был отменён благотворительный концерт в пользу Украины в венском Концертхаусе, организованный Красным крестом, с участием MusicAeterna и французского пианиста Александра Канторова.

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