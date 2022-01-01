Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Концерт musicAeterna в Вене отменён
Но европейский тур оркестра под управлением Теодора Курентзиса продолжается
На сайте Венского Концертхауса появилось сообщение об отмене сегодняшнего концерта оркестра MusicAeterne под управлением Теодора Курентзиса. Концерт был организован с участием Международного Красного Креста и планировался как благотворительная акция в помощь Украине.
В пояснениях на сайте говорится: «Венский Концертхаус с сожалением сообщает, что благотворительный концерт с MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, запланированный на 12 апреля, не состоится. Отменой этого концерта мы уважаем желание посла Украины в Австрии воздержаться от привлечения российских артистов к благотворительным концертам на благо Украины».
В программе концерта значились произведения Моцарта, Шостаковича, Бетховена, Равеля, Брамса, Баха, Барбера, Пярта и Чайковского. Вместе с MusicAeterna должен был выступать французский пианист Александр Канторов, лауреат XVI Международного конкурса им. Чайковского.
Отменён и поздний вечерний концерт хора MusicAeterna c программой духовной музыки.
Как поясняет журнал «Музыкальная жизнь», ранее украинская скрипачка Вира Жук призывала администрацию и публику Концертхауса бойкотировать визит в Австрию Курентзиса и его коллектива. Подписчики Wiener Konzerthaus не высказали однозначного мнения, хотя и обвинили Курентзиса в том, что дирижёр, в отличие от его коллег по цеху Саймона Рэттла и Франца Вельзера-Мёста, не подписал петицию, инициированную Владимиром Юровским. В тексте документа, с одной стороны, звучал призыв прекратить притеснения российских музыкантов, с другой, выступить с осуждением спецоперации на Украине.
Тем не менее, европейский тур оркестра и хора MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса продолжается: 14 и 16 апреля состоятся выступления в Эльбской филармонии в Гамбурге.
Напомним, в марте Теодор Курентзис уже выступал на сцене Концертхауса, правда, с другим оркестром — штутгартским SWR. Концерты стали возможны после совместного заявления Курентзиса и оркестра: «В качестве призыва к миру и примирению оркестр и его главный дирижёр в кратчайшие сроки согласовали украинско-немецко-российскую программу. Вместо изначально запланированных произведений Марко Никодиевича и Иоганнеса Брамса прозвучат произведения Александра Щетинского, Йорга Видмана и Дмитрия Шостаковича».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.