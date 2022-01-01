Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Концерт musicAeterna в Вене отменён Но европейский тур оркестра под управлением Теодора Курентзиса продолжается Поделиться Твитнуть

Теодор Курентзис

newsko.ru

На сайте Венского Концертхауса появилось сообщение об отмене сегодняшнего концерта оркестра MusicAeterne под управлением Теодора Курентзиса. Концерт был организован с участием Международного Красного Креста и планировался как благотворительная акция в помощь Украине.

В пояснениях на сайте говорится: «Венский Концертхаус с сожалением сообщает, что благотворительный концерт с MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, запланированный на 12 апреля, не состоится. Отменой этого концерта мы уважаем желание посла Украины в Австрии воздержаться от привлечения российских артистов к благотворительным концертам на благо Украины».

В программе концерта значились произведения Моцарта, Шостаковича, Бетховена, Равеля, Брамса, Баха, Барбера, Пярта и Чайковского. Вместе с MusicAeterna должен был выступать французский пианист Александр Канторов, лауреат XVI Международного конкурса им. Чайковского.

Отменён и поздний вечерний концерт хора MusicAeterna c программой духовной музыки.

Как поясняет журнал «Музыкальная жизнь», ранее украинская скрипачка Вира Жук призывала администрацию и публику Концертхауса бойкотировать визит в Австрию Курентзиса и его коллектива. Подписчики Wiener Konzerthaus не высказали однозначного мнения, хотя и обвинили Курентзиса в том, что дирижёр, в отличие от его коллег по цеху Саймона Рэттла и Франца Вельзера-Мёста, не подписал петицию, инициированную Владимиром Юровским. В тексте документа, с одной стороны, звучал призыв прекратить притеснения российских музыкантов, с другой, выступить с осуждением спецоперации на Украине.

Тем не менее, европейский тур оркестра и хора MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса продолжается: 14 и 16 апреля состоятся выступления в Эльбской филармонии в Гамбурге.

Напомним, в марте Теодор Курентзис уже выступал на сцене Концертхауса, правда, с другим оркестром — штутгартским SWR. Концерты стали возможны после совместного заявления Курентзиса и оркестра: «В качестве призыва к миру и примирению оркестр и его главный дирижёр в кратчайшие сроки согласовали украинско-немецко-российскую программу. Вместо изначально запланированных произведений Марко Никодиевича и Иоганнеса Брамса прозвучат произведения Александра Щетинского, Йорга Видмана и Дмитрия Шостаковича».

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