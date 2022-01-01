Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Теодор Курентзис отправляется в европейское турне
Оркестр Штутгартского радио SWR продолжит сотрудничество с дирижёром
Теодор Курентзис и возглавляемый им оркестр Штутгартского радио SWR отправился в европейское турне вместе с французским альтистом Антуаном Тамести. Тур начался 27 марта в Кёльне и должен завершиться 8 апреля в Штутгарте.
Накануне Курентзис и оркестр SWR опубликовали на сайте совместное заявление:
«Симфонический оркестр SWR и его главный дирижёр Теодор
Курентзис отправятся в европейское турне 27 марта. В качестве призыва
к миру и примирению оркестр и его главный дирижёр в кратчайшие сроки
согласовали украинско-немецко-российскую программу. Вместо изначально
запланированных произведений Марко Никодиевича и Иоганнеса Брамса прозвучат
произведения Александра Щетинского, Йорга Видмана и Дмитрия Шостаковича.
SWR известно о финансовой поддержке ансамбля MusicAeterna, базирующегося в
Санкт-Петербурге, со стороны российского банка ВТБ. С сегодняшней точки зрения
это, конечно, выглядит проблематично, но эта поддержка осуществлялась на
протяжении длительного периода времени. Этот факт – не доказательство поддержки
(специальной операции Российских вооружённых сил в Украине – ред.). SWR не известно, будет ли
продолжаться финансовая поддержка банком ВТБ проектов Теодора Курентзиса».
Кай Гниффке, директор SWR:
– …Мы никому не поможем, если огульно будем осуждать художников, живущих и работающих в России, и автоматически прекращать сотрудничество. Теодор Курентзис не дал нам повода усомниться в том, что он безоговорочно выступает за мир, потому что это всегда было его художественным видением: способствовать мирному сосуществованию и преодолевать границы с помощью музыки. Он преследует эту цель вместе с участниками симфонического оркестра SWR с программой гастролей, которые сейчас начинаются. (Цитируется с сокращениями – ред.)
В программе гастрольного тура:
Александр Щетинский.
Глоссолалия
Йорг Видман. Концерт
для альта
Дмитрий Шостакович.
Симфония № 5
В анонсе на сайте
Венского Концертхауса, где концерт SWR состоится 4 апреля, говорится: «Теодор Курентзис представляет
творчество украинского композитора Александра Щетинского, с которым его
связывает многолетняя дружба. Программа завершается Пятой симфонией Дмитрия
Шостаковича. Это музыкальный призыв к миру и примирению».
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