Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Теодор Курентзис отправляется в европейское турне Оркестр Штутгартского радио SWR продолжит сотрудничество с дирижёром Поделиться Твитнуть

Антон Завьялов

Теодор Курентзис и возглавляемый им оркестр Штутгартского радио SWR отправился в европейское турне вместе с французским альтистом Антуаном Тамести. Тур начался 27 марта в Кёльне и должен завершиться 8 апреля в Штутгарте.

Накануне Курентзис и оркестр SWR опубликовали на сайте совместное заявление:

«Симфонический оркестр SWR и его главный дирижёр Теодор Курентзис отправятся в европейское турне 27 марта. В качестве призыва к миру и примирению оркестр и его главный дирижёр в кратчайшие сроки согласовали украинско-немецко-российскую программу. Вместо изначально запланированных произведений Марко Никодиевича и Иоганнеса Брамса прозвучат произведения Александра Щетинского, Йорга Видмана и Дмитрия Шостаковича.

SWR известно о финансовой поддержке ансамбля MusicAeterna, базирующегося в Санкт-Петербурге, со стороны российского банка ВТБ. С сегодняшней точки зрения это, конечно, выглядит проблематично, но эта поддержка осуществлялась на протяжении длительного периода времени. Этот факт – не доказательство поддержки (специальной операции Российских вооружённых сил в Украине – ред.). SWR не известно, будет ли продолжаться финансовая поддержка банком ВТБ проектов Теодора Курентзиса».

Кай Гниффке, директор SWR:

– …Мы никому не поможем, если огульно будем осуждать художников, живущих и работающих в России, и автоматически прекращать сотрудничество. Теодор Курентзис не дал нам повода усомниться в том, что он безоговорочно выступает за мир, потому что это всегда было его художественным видением: способствовать мирному сосуществованию и преодолевать границы с помощью музыки. Он преследует эту цель вместе с участниками симфонического оркестра SWR с программой гастролей, которые сейчас начинаются. (Цитируется с сокращениями – ред.)

В программе гастрольного тура:

Александр Щетинский. Глоссолалия

Йорг Видман. Концерт для альта

Дмитрий Шостакович. Симфония № 5

В анонсе на сайте Венского Концертхауса, где концерт SWR состоится 4 апреля, говорится: «Теодор Курентзис представляет творчество украинского композитора Александра Щетинского, с которым его связывает многолетняя дружба. Программа завершается Пятой симфонией Дмитрия Шостаковича. Это музыкальный призыв к миру и примирению».

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