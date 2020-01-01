Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Теодор Курентзис, MusicAeterna и Надежда Павлова опять покорят Европу Объявлена программа зальцбургского летнего фестиваля 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Фестиваль в Зальцбурге фото: © SF/Kolarik

Зальцбургский фестиваль объявил программу летних событий 2022 года. Как и в нынешнем году, на официальном открытии оперной программы будет показана постановка Теодора Курентзиса и режиссёра Ромео Кастеллуччи. Видимо, прошлогодний «Дон Жуан» Моцарта в трактовке этой команды впечатлил зальцбургскую публику и арт-директора фестиваля Маркуса Хинтерхойзера.

На сей раз это будет вечер одноактных опер: в первом отделении — «Замок герцога Синяя Борода» Белы Бартока, во втором — De temporum fine comoedia («Пьеса на конец времён») Карла Орфа. Во втором произведении в партии сопрано выступит солистка Пермской оперы Надежда Павлова.

Оркестр MusicAeterna в постановке не участвует, будет играть Молодёжный малеровский оркестр; но участвует хор MusicAeterna под руководством Виталия Полонского.

Премьера назначена на 26 июля.

Кроме того, Теодор Курентзис, Молодёжный малеровский оркестр и хор MusicAeterna выступят с несколькими концертами: 19 июля будет исполнена Симфония №13 «Бабий Яр» Дмитрия Шостаковича, 17 августа — Симфония №14 Дмитрия Шостаковича и «Дидона и Эней» Пёрселла. Надежда Павлова будет исполнять партию сопрано в Симфонии №14.

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