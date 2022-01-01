Мэрия Перми из-за санкций отказалась от чешских печей для крематория Импортное оборудование заместят отечественным Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В проект по строительству пермского крематория администрация города внесла изменения. Раньше объект предполагалось оснастить печами чешского производства, но из-за санкций оборудование решено поставить отечественное. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, замена изготовителя на сроках поставки и строительства крематория не скажется. А стоимость российских изделий будет не выше зарубежных.

Напомним, пермские власти намерены завершить достройку крематория к началу 2023 года. Чуть раньше планируется открыть для захоронений кладбище Восточное.

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