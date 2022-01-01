Кладбище «Восточное» в Перми откроется для захоронений в конце года Сейчас готовятся документы для установления санитарно-защитной зоны вокруг кладбища Поделиться Твитнуть

Кладбище «Восточное» с крематорием. Проект

Администрация Перми

Кладбище «Восточное» в Перми планируется открыть для захоронений нынче. Об этом на заседании комитета Пермской думы по городскому хозяйству сообщил начальник департамента дорог и благоустройства Сергей Красильников.

Он отметил, что кладбище было построено ещё в 2007 году, однако не вводилось в эксплуатацию из-за незавершённого строительства крематория. Сейчас с ООО «ВерхнекамПроект» заключён муниципальный контракт, в рамках которого выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство крематория на кладбище «Восточное».

Санитарно-защитная зона вокруг крематория уже установлена, заявил Красильников, сейчас готовятся документы для установления такой же зоны вокруг кладбища для традиционных захоронений.

«Надеемся, что к концу года сможем говорить об открытии этого кладбища», — отметил чиновник.





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