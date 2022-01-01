Из Перми на Донбасс отправлена третья колонна с гуманитарным грузом Это 40 т продуктов питания, семян и питьевой воды Поделиться Твитнуть

В пятницу, 22 апреля, из Перми в Ростовскую область выехала третья колонна с гуманитарным грузом, предназначенным для жителей Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В двух машинах доставят более 40 т продуктов питания, семян и питьевой воды.

Напомним, первая партия гуманитарного груза (60 т) была направлена из Перми в Ростовскую область в середине марта. Вторая колонна с 40 т гуманитарного груза ушла в начале апреля.

Сбор вещей и продуктов продолжается. В частности, их можно принести в пункт приём на бульвар Гагарина, 10 с 9:00 до 18:00.

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