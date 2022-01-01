Автоколонна из Пермского края доставила гуманитарную помощь жителям Донбасса Грузовики привезли стройматериалы, предметы первой необходимости, продукты питания Поделиться Поделиться Твитнуть

Колонна с собранной в Пермском крае гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республик доехала до места разгрузки, об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Шестьдесят тонн грузов были отправлены в Ростовскую область автотранспортом 10 марта. Грузовики привезли стройматериалы, предметы первой необходимости, продукты питания.

Ранее стало известно, что в Пермский край собираются направить 1510 беженцев с Донбасса.

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