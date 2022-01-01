В Пермский край собираются направить 1510 беженцев с Донбасса Ранее в регионе готовились принять 500-700 временных переселенцев Поделиться Поделиться Твитнуть

Из ДНР и ЛНР в Пермский край направят 1510 временных переселенцев. Об этом сказано в постановлении правительства РФ о распределении беженцев по регионам России. Документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, ранее власти Прикамья сообщали, что в регион могут приехать около 500 человек из Донецкой и Луганской народных республик. При этом зампредседателя краевого правительства Александр Борисов отметил, что 500 человек — не предел: «Людей будет больше, поэтому мы изначально должны подготовиться к большему объёму прибывающих».

Также сообщалось, что железнодорожный состав в Ростове-на -Дону, который должен доставить переселенцев в регион, всё ещё не сформирован, тем не менее временные пункты размещения уже готовы принять 700 переселенцев.

Подготовлены территории лагерей «Звёздный» (Пермь), «Комета» (Пермский район), «Сказка» (Березники) и др.

По словам Борисова, самостоятельно в Прикамье прибыли 14 беженцев из ДНР и ЛНР, в том числе шестеро детей. Они разместились у родственников в Перми, Чайковском, Соликамске и Березниках. Всем прибывшим оказана материальная и психологическая помощь.

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