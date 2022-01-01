В Пермский край приехали 14 беженцев из ДНР и ЛНР Сегодня в республики из Прикамья будет отправлен гуманитарный груз Поделиться Поделиться Твитнуть

Украинские беженцы в России

moe-online.ru

В ближайшее время массовый приезд беженцев в Пермский край из Донецкой и Луганской народных республик не ожидается. Железнодорожный состав, который должен доставить переселенцев в регион, всё ещё не сформирован. Об этом сообщил заместитель председателя краевого правительства Александр Борисов.

Тем не менее временные пункты размещения уже готовы принять 700 переселенцев.

По словам Борисова, самостоятельно в Прикамье прибыли 14 беженцев из ДНР и ЛНР, в том числе шестеро детей. Они разместились у родственников в Перми, Чайковском, Соликамске и Березниках. Всем прибывшим оказана материальная и психологическая помощь.

Кроме того, сегодня в 16:00 из Пермского края в Ростовскую область автотранспортом отправляется 60 т гуманитарного груза, это стройматериалы, предметы первой необходимости, продукты питания.

Сегодня на заседании правительства губернатор Пермского края заявил, что передал свой однодневный заработок в помощь пострадавшим жителям ДНР и ЛНР. Он также призвал всех последовать его примеру.

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