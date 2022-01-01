Из Перми в Донбасс отправили новый гуманитарный груз На этот раз это десять тонн различных продуктов с длительным сроком хранения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 5 апреля, из Перми отправлена гуманитарная помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это более десяти тонн различных продуктов с длительным сроком хранения.

Помощь была приобретена на средства, собранные на проведение мероприятий к юбилею Индустриального района Перми. Ему в марте исполнилось 50 лет. «В настоящее время не до торжеств», — заявили в администрации.

Напомним, ранее в Ростовскую область из Пермского края было доставлено 60 т гуманитарного груза: 40 т стройматериалов, 15 т муки, 1,4 т мясных консервов, 3,6 т тёплой одежды.





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