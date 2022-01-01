Пермская инспекция труда предостерегла Мостоотряд № 123 от нарушения трудового законодательства Компания объявила о возможном переходе на сокращённую рабочую неделю Поделиться Твитнуть

Госинспекция труда направила в Мостоотряд №123 (пермский филиал АО «Уралмостострой») предостережение о недопустимости нарушения трудовых прав работников. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на сайт надзорного органа.

Накануне руководство Мостоотряда №123 объявило о возможном переходе на сокращённую рабочую неделю части сотрудников летом 2022 года. Организации разъяснено, что в случаях введения этой меры необходимо соблюдать требования трудового законодательства. В частности, работникам должны быть выданы письменные уведомления не позднее, чем за два месяца.

Нарушение трудового законодательства повлечёт штраф до 70 тыс. руб. и дисквалификацию руководителя организации на срок до трёх лет.

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