В Мостоотряде № 123 могут ввести сокращённую рабочую неделю Мера рассматривается в связи со снижением объёмов работ Поделиться Твитнуть

В руководстве Мостоотряда № 123 (Пермский филиал АО «Уралмостострой») допустили введение с 19 июня сокращённой рабочей недели. «Такая мера может понадобиться для сохранения оптимальной работы организации в связи с корректировкой графиков производства и снижением объёмов выполняемых работ», — говорится в сообщении на сайте организации.

Уточняется, что сокращённая неделя будет введена только для тех, кто напрямую не задействован в производственных процессах.

Также сообщается, что наращивание объёмов работ и исполнение финансовых обязательств со стороны заказчиков может отменить переход на сокращённую неделю, но «срок наступления благоприятных условий на сегодня не известен».

Напомним, в 2022 году Мостоотряд № 123 участвует в строительстве перехода ул. Строителей — площадь Гайдара, а именно участка от ул. Вишерской до примыкания к ул. Папанинцев (часть 1), участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва—Владимир — Нижний Новгород—Казань—Уфа, в ремонте мостового перехода через р. Полазна на км 38+728 автомобильной дороги Пермь—Березники и др.









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