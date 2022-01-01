Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Музей «Пермский период» не будет размещаться на Заводе Шпагина

Минкульт надеется найти для него более подходящее место

Поделиться
музей Пермский период

  ООО «ГК Строй-Эксперт»

О том, что в изменившейся концепции культурно-рекреационного пространства «Завод Шпагина» не будет места музею «Пермский период», рассказала и.о. министра культуры Пермского края Алла Платонова в интервью «Новому компаньону»:

— Когда формировалась концепция Завода Шпагина, предполагающая там наличие трёх музеев — музея современного искусства, музея пермского периода и художественной галереи, — то получалось скопление похожих объектов в одном месте, и в общественном резонансе это отмечалось как недостаток. Сегодня концепция уточняется, и, скорее всего, музей пермского периода не найдёт там места. Но, с моей точки зрения, это пойдёт на пользу и Заводу Шпагина, и музею.

Подробнее о том, чем вызвано такое решение и какие альтернативные варианты размещения музея предлагает Министерство культуры Пермского края, читайте в интервью Аллы Платоновой в «Новом компаньоне» 26 апреля.

Напомним, в концепции культурного пространства, разработанной компанией «Строй-Эксперт», под естественнонаучный отдел Пермского краеведческого музея отводилась центральная часть главного строения на территории бывшего завода «Ремпутьмаш» — цеха № 5, здания в форме буквы Ш. Под это пространство музей разработал большую концепцию и дизайн-проект.

Позже разработка концепции «Завода Шпагина» была передана московскому бюро WowHaus.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться