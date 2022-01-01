Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей «Пермский период» не будет размещаться на Заводе Шпагина Минкульт надеется найти для него более подходящее место Поделиться Твитнуть

ООО «ГК Строй-Эксперт»

О том, что в изменившейся концепции культурно-рекреационного пространства «Завод Шпагина» не будет места музею «Пермский период», рассказала и.о. министра культуры Пермского края Алла Платонова в интервью «Новому компаньону»:

— Когда формировалась концепция Завода Шпагина, предполагающая там наличие трёх музеев — музея современного искусства, музея пермского периода и художественной галереи, — то получалось скопление похожих объектов в одном месте, и в общественном резонансе это отмечалось как недостаток. Сегодня концепция уточняется, и, скорее всего, музей пермского периода не найдёт там места. Но, с моей точки зрения, это пойдёт на пользу и Заводу Шпагина, и музею.

Подробнее о том, чем вызвано такое решение и какие альтернативные варианты размещения музея предлагает Министерство культуры Пермского края, читайте в интервью Аллы Платоновой в «Новом компаньоне» 26 апреля.

Напомним, в концепции культурного пространства, разработанной компанией «Строй-Эксперт», под естественнонаучный отдел Пермского краеведческого музея отводилась центральная часть главного строения на территории бывшего завода «Ремпутьмаш» — цеха № 5, здания в форме буквы Ш. Под это пространство музей разработал большую концепцию и дизайн-проект.

Позже разработка концепции «Завода Шпагина» была передана московскому бюро WowHaus.

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