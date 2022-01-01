Елена Синица Депутаты отложили принятие закона о повышении штрафов за безбилетный проезд Поправки в законопроект будут вноситься до 13 мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Срок внесения поправок в законопроект о повышении штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте Прикамья продлили до 13 мая. Решение принято на пленарном заседании Заксобрания 21 апреля.

Напомним, краевой парламент в первом чтении поддержал законопроект о повышении штрафов. Их размер может составить 2,5 тыс. руб. за первое нарушение и 5 тыс. руб. за повторное.

В пояснительной записке к законопроекту сообщалось, что доля безбилетников в общественном транспорте Перми составляет 20%.

При этом депутаты высказали мнение, что решать проблему безбилетников нужно другими способами. Также депутаты предлагают ещё раз обсудить соразмерность штрафа и правонарушения.

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