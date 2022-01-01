Мария Сыропятова Для возведения участка ул. Строителей в Перми краевые власти изымут жилой дом Под выкуп также пойдут домовладение и две квартиры Поделиться Твитнуть

В Перми стартовало возведение второго этапа ул. Строителей

permkrai.ru

Для строительства автомобильной дороги «Переход ул. Строителей — пл. Гайдара, участок от ул. Вишерской до примыкания к ул. Папанинцев» изымается недвижимость у частных собственников. Распоряжение об этом сделано краевым правительством.

Под изъятие и денежное возмещение (выкуп) попали домовладение по ул. Трамвайной, 15, жилой дом по ул. Вишерской, 14, а также две квартиры по ул. Трамвайной, 1.

Согласно данным портала госзакупок, с пермским ООО «Строительно-коммерческая фирма «АТМ» заключены два контракта на возведение данного участка ул. Строителей. Стоимость работ — 2,1 млрд руб.

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