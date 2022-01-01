Мария Сыропятова Утверждены планировочные решения нового участка ул. Крисанова в Перми Под реконструкцию может быть изъято 18 тыс. кв. м земли Поделиться Твитнуть

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Краевое минимущество утвердило планировку территории под строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от ул. Пушкина до ш. Космонавтов в Перми.

Согласно приказу ведомства, под изъятие попадает 18,1 тыс. кв. м земель разной формы собственности. Среди них не менее 12,6 тыс. кв. м подлежит изъятию и выкупу у частных собственников.

Самый большой из изымаемых участков (4,9 тыс. кв. м) является частью придомовой территории многоквартирного дома по ш. Космонавтов, 82. Также изымаются участки придомовой территории у жилых комплексов по ш. Космонавтов, 44, 50, 52, 56, 58, 76, 74 и 82а.

Напомним, о планах мэрии на изъятие 60 земельных участков стало известно в ноябре 2020 года. В администрации Перми связывали это с необходимостью строительства двухуровневой развязки на пересечении ул. Крисанова и ш. Космонавтов с мостовым переходом через р. Данилиху в Перми.

Первый этап строительства, предполагающий возведение эстакады по ш. Космонавтов, был разыгран на конкурсе в декабре 2021 года. Подрядчиком выбрана компания из Санкт-Петербурга АО «АБЗ-Дорстрой». Первый этап строительства обойдётся бюджету в 3,4 млрд руб. Завершение работ запланировано на 2024 год.

Конкурс на строительство продления ул. Крисанова от ул. Пушкина до ш. Космонавтов планируют объявить во втором квартале 2022 года. Его стоимость оценивается в 2,7 млрд руб. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

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