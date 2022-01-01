Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Точное число участников «Арабеска» до сих пор неизвестно В конкурсе — только россияне Поделиться Твитнуть

Завтра, 19 апреля, начинаются события XVII Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» (12 +). По информации «Нового компаньона», точное число участников конкурса до сих пор неизвестно: по-прежнему нет информации о некоторых конкурсантах, которые надеются прибыть в Пермь вопреки сложным обстоятельствам.

По оценкам директора «Арабеска» Елены Завершинской, в основном конкурсе примет участие около 60 танцовщиков, представляющих 14 российских городов, в том числе Астрахань, Казань, Нижний Новгород, Саратов, Москву, Санкт-Петербург и, конечно, Пермь. Впервые на конкурсе представлена Тула. В конкурсе современной хореографии участвует примерно 50 хореографов и 40 танцовщиков. Это соревнование обещает быть очень напряжённым.

Впервые в истории конкурса состав жюри будет полностью отечественным, и в нём впервые присутствует пермский хореограф Алексей Расторгуев.

Напомним: на момент окончания приёма заявок в обоих конкурсах планировали участвовать 245 человек из 17 стран.

На открытии «Арабеска» 19 апреля состоится премьера вечера одноактных балетов «Дягилев. Hommage» (12 +). Открытый российский конкурс артистов балета в Перми продлится до 30 апреля.

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