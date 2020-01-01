Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Арабеск-2022» посвящается Сергею Дягилеву На Открытый российский конкурс артистов балета заявились 245 хореографов и исполнителей из 17 стран мира Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Дирекция XVII Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой подвела итоги приема заявок. Об этом сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета.

Открытый для иностранных участников российский конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой, 17-й по счёту, пройдет на сцене Пермского театра оперы и балета с 19 по 30 апреля.





Традиционно конкурс будет проводиться по двум возрастным группам: младшей — от 13 до 17 лет включительно и старшей — от 18 до 25 лет. В рамках второго тура пройдет конкурс современной хореографии.





В этом году на конкурс поступило 245 заявок из 17 стран мира: Аргентины, Армении, Бразилии, Великобритании, Германии, Греции, Казахстана, Китая, Монголии, Беларуси, Южной Кореи, России (25 городов), США, Турции, Франции, Швеции, Японии. На основной конкурс подано 40 заявок в младшей группе и 106 заявок в старшей группе. На конкурс современной хореографии поступила 71 заявка от хореографов и 28 заявок от исполнителей современной хореографии.





Директор «Арабеска» Елена Завершинская считает это очень хорошим результатом. По её словам, количество желающих приехать на конкурс свидетельствует о том, что интерес к нему не подкосила даже пандемия. Правда, по мнению руководителя конкурса, реально приедут далеко не все, наверняка «отсев» составит около сотни человек — это связано с международной обстановкой и с той же пандемией.





По традициям последних лет, конкурс откроется премьерой-посвящением. В качестве героев подобных проектов уже были Гоголь, Толстой и Мариус Петипа, а нынешний юбиляр — Сергей Дягилев, которому исполняется 150 лет. По этому случаю художественный руководитель «Арабеска» Владимир Васильев ставит специальный спектакль — «Дягилев. Hommage» (12+).





Пять приглашенных хореографов: Юлия Бачева (Санкт-Петербург), Дмитрий Залесский (Минск), Александр Могилёв (Москва), Алексей Расторгуев (Пермь) и Юлия Репицына (Челябинск) — по-новому интерпретируют произведения композиторов дягилевского круга Мориса Равеля, Николая Черепнина, Александра Лядова и Клода Дебюсси. Руководитель пермской балетной труппы Антон Пиионов надеется, что этот вечер современной хореографии войдёт в постоянный репертуар театра.





В состав жюри конкурса «Арабеск-2022» под председательством Владимира Васильева вошли выдающиеся деятели балета из России и других стран: художественный руководитель Mosa Ballet School (Льеж, Бельгия), известный танцовщик и педагог Педро Карнейро (Португалия); художественный руководитель Пермского государственного хореографического училища, заслуженный деятель искусств России Владимир Толстухин; художественный руководитель балета Национального театра оперы и балета в Любляне, хореограф Балетной консерватории в Санкт-Пельтене Ренато Занелла (Словения/Австрия); народная артистка России Татьяна Предеина (Челябинск); профессор кафедры хореографии университета Седжон Сон Хи Джан (Республика Корея) и другие.





Кроме основного жюри, на «Арабеске» будет, как всегда, работать жюри прессы, в составе которого известные театроведы и балетные критики.





Среди участников «Арабеска-2022», против обыкновения, нет танцовщиков и хореографов из Украины. В состав жюри входит руководитель театра «Киев модерн-балет» Раду Поклитару, но до сих пор неизвестно, сможет ли он приехать в Пермь.

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