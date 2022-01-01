Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Иностранные артисты всё-таки покидают Пермский балет Но участники «Арабеска» не торопятся отказываться от конкурса Поделиться Поделиться Твитнуть

Расмус Алгрен (Финляндия)

Пермский академический театр оперы и балета

Как сообщила «Новому компаньону» директор Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» Елена Завершинская, на сегодня получен всего один отказ от участия в конкурсе — от артистки из Японии. Остальные зарубежные конкурсанты выжидают, надеясь, что к середине апреля появится возможность поездки в Пермь.

К сожалению, точно не прибудет один из членов жюри — художественный руководитель «Киев модерн балета» Раду Поклитару, выпускник Пермского хореографического училища, который неоднократно работал в Перми как хореограф-постановщик и привозил свой коллектив на гастроли.

Между тем, трое зарубежных артистов Пермского балета — Томонэ Кагава (Япония), Марко Гонзага (Бразилия) и Расмус Алгрен (Финляндия) приняли решение вернуться на родину. Ранее сообщалось, что они остаются в Перми. Как пояснили в театре, артисты не уволены и надеются вернуться к работе в нашем городе.

Остаются в Перми и продолжают работать в труппе прима-балерина Булган Рэнцэндорж (Монголия) и солистка Стефания Гаштарска (Северная Македония).

XVII Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой пройдёт в Перми с 10 по 30 апреля. На конкурс поступило 245 заявок из 17 стран мира. На открытии конкурса его художественный руководитель представит балет «Дягилев. Hommage» (12+), посвящённый 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева.

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