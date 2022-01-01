Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Иностранные артисты всё-таки покидают Пермский балет
Но участники «Арабеска» не торопятся отказываться от конкурса
Как сообщила «Новому компаньону» директор Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» Елена Завершинская, на сегодня получен всего один отказ от участия в конкурсе — от артистки из Японии. Остальные зарубежные конкурсанты выжидают, надеясь, что к середине апреля появится возможность поездки в Пермь.
К сожалению, точно не прибудет один из членов жюри — художественный руководитель «Киев модерн балета» Раду Поклитару, выпускник Пермского хореографического училища, который неоднократно работал в Перми как хореограф-постановщик и привозил свой коллектив на гастроли.
Между тем, трое зарубежных артистов Пермского балета — Томонэ Кагава (Япония), Марко Гонзага (Бразилия) и Расмус Алгрен (Финляндия) приняли решение вернуться на родину. Ранее сообщалось, что они остаются в Перми. Как пояснили в театре, артисты не уволены и надеются вернуться к работе в нашем городе.
Остаются в Перми и продолжают работать в труппе прима-балерина Булган Рэнцэндорж (Монголия) и солистка Стефания Гаштарска (Северная Македония).
XVII Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой пройдёт в Перми с 10 по 30 апреля. На конкурс поступило 245 заявок из 17 стран мира. На открытии конкурса его художественный руководитель представит балет «Дягилев. Hommage» (12+), посвящённый 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева.
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