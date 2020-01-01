Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Зарубежные танцовщики не торопятся покидать Пермский балет Певцы с ними солидарны Поделиться Поделиться Твитнуть

Китри — Булган Рэнцэндорж

В отличие от спортсменов-легионеров, иностранные граждане в труппах Пермского театра оперы и балета остаются в России и продолжают свою работу.

Это касается солистов балетной труппы — Булган Рэнцэндорж (Монголия), Томонэ Кагава (Япония), Стефании Гаштарской (Македония), Расмуса Алгрена (Финляндия) и других. Единственным артистом, который задумывался о возможном возвращении на Родину, был, по нашим сведениям, бразилец Марко Гонзага, однако и он остался в Перми.

На рабочем месте остаётся и солист оперной труппы Энхбат Туфшинжаргал (Монголия).

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