Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Зарубежные танцовщики не торопятся покидать Пермский балет
Певцы с ними солидарны
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В отличие от спортсменов-легионеров, иностранные граждане в труппах Пермского театра оперы и балета остаются в России и продолжают свою работу.
Это касается солистов балетной труппы — Булган Рэнцэндорж (Монголия), Томонэ Кагава (Япония), Стефании Гаштарской (Македония), Расмуса Алгрена (Финляндия) и других. Единственным артистом, который задумывался о возможном возвращении на Родину, был, по нашим сведениям, бразилец Марко Гонзага, однако и он остался в Перми.
На рабочем месте остаётся и солист оперной труппы Энхбат Туфшинжаргал (Монголия).
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