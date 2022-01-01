Елена Синица В краевое Заксобрание внесён законопроект, расширяющий перечень пострадавших отраслей Депутаты парламента рассмотрят его 21 апреля Поделиться Твитнуть

В Заксобрание Пермского края внесён проект закона, расширяющий перечень пострадавших отраслей, которые могут применять пониженные налоговые ставки по УСН. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Поясняется, что в перечень могут включить следующие ОКВЭДы:

— 10 «Производство пищевых продуктов»

— 11 «Производство напитков»

— 18.1 «Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области»

— 58.1 «Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности»

— 59.11 «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ»

— 59.12 «Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ»

— 60 «Деятельность в области телевизионного и радиовещания»

— 63.12 «Деятельность web-порталов»

— 63.91 «Деятельность информационных агентств»

— 70.21 «Деятельность в сфере связей с общественностью».

Предполагается, что депутаты парламента рассмотрят законопроект на пленарном заседании 21 апреля в двух чтениях.

Напомним, ранее краевые власти анонсировали второй пакет мер поддержки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.