Елена Синица
В краевое Заксобрание внесён законопроект, расширяющий перечень пострадавших отраслей
Депутаты парламента рассмотрят его 21 апреля
В Заксобрание Пермского края внесён проект закона, расширяющий перечень пострадавших отраслей, которые могут применять пониженные налоговые ставки по УСН. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.
Поясняется, что в перечень могут включить следующие ОКВЭДы:
— 10 «Производство пищевых продуктов»
— 11 «Производство напитков»
— 18.1 «Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области»
— 58.1 «Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности»
— 59.11 «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ»
— 59.12 «Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ»
— 60 «Деятельность в области телевизионного и радиовещания»
— 63.12 «Деятельность web-порталов»
— 63.91 «Деятельность информационных агентств»
— 70.21 «Деятельность в сфере связей с общественностью».
Предполагается, что депутаты парламента рассмотрят законопроект на пленарном заседании 21 апреля в двух чтениях.
Напомним, ранее краевые власти анонсировали второй пакет мер поддержки.
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