Подведены итоги онлайн-голосования по выбору гимна Перми
Слова к песне-победительнице написала бывший руководитель пресс-службы городского УВД, а музыку — участник «Евровидения»
В социальной сети «ВКонтакте» завершилось онлайн-голосование за лучший вариант гимна Перми. Победителем стала песня «Пермь Великая». Она получила 53% голосов. Автор музыки — Андрей Косинский, автор слов — Ирина Пьянкова.
Всего участники голосования, а их было около 3,5 тыс. человек, выбирали среди трёх композиций. Получивший второе место вариант гимна набрал 41% голосов, третье — 6%.
Как рассказали в городской администрации, Ирина Пьянкова — пермский филолог, педагог, журналист. Она преподавала русский язык и литературу в школе, позже служила в органах внутренних дел, руководила пресс-службой УВД Перми.
Пьянкова также является автором нескольких детских книг, среди которых «Оляпка-15», сейчас работает социальным предпринимателем.
— В конкурсе решила участвовать, потому что люблю Пермь, — рассказала Ирина. — К тому же, я творчески очень азартный человек. Это был вызов самой себе.
Автор музыки — советский и российский музыкант и певец Андрей Косинский. Его песни входят в репертуар Михаила Боярского, Алёны Апиной, Стаса Пьехи, групп «А’Студио» и «Непара». В 1996 году он стал участником конкурса песни «Евровидение» в Осло от России.
Теперь результаты голосования будут представлены Пермской городской думе. Дептуцта ыдолжны принять окончательное решение.
Напомним, ранее пермские музыканты раскритиковали конкурс на гимн города и потребовали аннулировать результаты.
Текст песни «Пермь Великая», победившей в онлайн-голосовании на лучший гимн Перми:
Первый куплет:
Ветер поёт величавые песни
Сильной и древней земли.
Пермью великой, Пермью чудесной
Люди её нарекли.
Синие дали, речные пороги,
Дивный, задумчивый лес...
Небом хранимые Пермские боги
Жили, наверное, здесь.
Припев:
Пермь великая, Пермь крылатая
Взмыла чайкою над рекой!
Славься, сильная, будь богатая,
Расцветай, хорошей и строй!
Многогранная, многоликая,
Соль земли у тебя в крови.
Пермь бескрайняя, Пермь великая,
Развивайся, мечтай, живи!
Второй куплет:
Мощность турбин и дыханье заводов,
Крепость семьи трудовой.
Это — побед судьбоносные годы!
Пермь, мы гордимся тобой!
Вместе напишем важнейшие строки
Книги больших перемен,
Вместе построим мосты и дороги:
Пермский характер — цемент!
Третий куплет:
Библиотеки, дворцы, стадионы,
Скверов и парков роса.
Город летящий, город влюблённый,
В Каме-реке — небеса!
Мудрость отцов и рассветное чудо
Детских несмелых шагов . . .
И до сих пор здесь встречаются люди
С ликами Пермских богов!
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