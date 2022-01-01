Подведены итоги онлайн-голосования по выбору гимна Перми Слова к песне-победительнице написала бывший руководитель пресс-службы городского УВД, а музыку — участник «Евровидения» Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В социальной сети «ВКонтакте» завершилось онлайн-голосование за лучший вариант гимна Перми. Победителем стала песня «Пермь Великая». Она получила 53% голосов. Автор музыки — Андрей Косинский, автор слов — Ирина Пьянкова.

Всего участники голосования, а их было около 3,5 тыс. человек, выбирали среди трёх композиций. Получивший второе место вариант гимна набрал 41% голосов, третье — 6%.

Как рассказали в городской администрации, Ирина Пьянкова — пермский филолог, педагог, журналист. Она преподавала русский язык и литературу в школе, позже служила в органах внутренних дел, руководила пресс-службой УВД Перми.

Пьянкова также является автором нескольких детских книг, среди которых «Оляпка-15», сейчас работает социальным предпринимателем.

— В конкурсе решила участвовать, потому что люблю Пермь, — рассказала Ирина. — К тому же, я творчески очень азартный человек. Это был вызов самой себе.

Автор музыки — советский и российский музыкант и певец Андрей Косинский. Его песни входят в репертуар Михаила Боярского, Алёны Апиной, Стаса Пьехи, групп «А’Студио» и «Непара». В 1996 году он стал участником конкурса песни «Евровидение» в Осло от России.

Теперь результаты голосования будут представлены Пермской городской думе. Дептуцта ыдолжны принять окончательное решение.

Напомним, ранее пермские музыканты раскритиковали конкурс на гимн города и потребовали аннулировать результаты.

Текст песни «Пермь Великая», победившей в онлайн-голосовании на лучший гимн Перми:

Первый куплет:

Ветер поёт величавые песни

Сильной и древней земли.

Пермью великой, Пермью чудесной

Люди её нарекли.

Синие дали, речные пороги,

Дивный, задумчивый лес...

Небом хранимые Пермские боги

Жили, наверное, здесь.

Припев:

Пермь великая, Пермь крылатая

Взмыла чайкою над рекой!

Славься, сильная, будь богатая,

Расцветай, хорошей и строй!

Многогранная, многоликая,

Соль земли у тебя в крови.

Пермь бескрайняя, Пермь великая,

Развивайся, мечтай, живи!

Второй куплет:

Мощность турбин и дыханье заводов,

Крепость семьи трудовой.

Это — побед судьбоносные годы!

Пермь, мы гордимся тобой!

Вместе напишем важнейшие строки

Книги больших перемен,

Вместе построим мосты и дороги:

Пермский характер — цемент!

Третий куплет:

Библиотеки, дворцы, стадионы,

Скверов и парков роса.

Город летящий, город влюблённый,

В Каме-реке — небеса!

Мудрость отцов и рассветное чудо

Детских несмелых шагов . . .

И до сих пор здесь встречаются люди

С ликами Пермских богов!

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