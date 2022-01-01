Пермские музыканты раскритиковали конкурс на гимн города И просят аннулировать его результаты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В редакцию «Нового компаньона» поступило открытое письмо от пермских музыкантов по поводу проводимого в Перми конкурса на гимн города. Послание адресовано главе Перми, председателю Пермской думы и депутатам, и. о. главы минкульта.

Подписанты, всего их 23, раскритиковали организацию конкурса, который, по их мнению, проводился со множеством нарушений и сопровождался скандалами, а работу конкурсной комиссии назвали тенденциозной.

В частности, авторы письма указывают на нарушение сроков подачи заявок, проведение конкурса с грубейшими нарушениями, содержащими признаки картельного сговора, обвиняют конкурсную комиссию в «стилистической дискриминации» и считают сомнительным процесс выбора вариантов гимна, вышедших в финал. Наконец, критике подвергнуты и сами произведения-финалисты.

Так, варианты №1 и №2 музыканты, подписавшие обращение, назвали «слабыми литературно и поэтически», а в варианте №3 посчитали неуместным упоминания про «речные пороги» и «дивный задумчивый лес», так как в районе Перми Кама широкая и порогов нет, а лес — не городской пейзаж. Не понравилась и фраза, что в Перми «встречаются люди с ликами пермских богов», поскольку «пермских богов сегодня символизируют деревянные скульптуры в Пермской художественной галерее. А на лицах у них — скорбь и страдания».

В итоге активисты выдвинули предложения аннулировать результаты конкурса и в принципе отказаться от идеи создания официального гимна города. Они также предложили опубликовать на сайте городской администрации все готовые произведения (с указанием авторов), представленные на этапах конкурса, «чтобы профессиональные коллективы Перми могли с ними ознакомиться и выбрать для себя с целью последующего исполнения на концертах и городских массовых мероприятиях».

В администрации Перми прокомментировали поступившее в адрес властей письмо. В мэрии отметили, что конкурс проводился согласно ранее утвержденному Положению, а в состав конкурсной комиссии входили известные деятели культуры города. также возможность выразить свое мнение была предоставлена жителям Перми в ходе интернет-голосования на одной из самых массовых площадок — в социальной сети «Вконтакте». На данный момент проголосовали более 2,7 тыс. человек, и голосование продолжится до 30 марта.

«Дальнейшее решение будет приниматься депутатами гордумы на пленарном заседании», — добавили в пресс-службе мэрии.





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