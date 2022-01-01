В краевом минобре рассказали о зарплатах директоров колледжей и техникумов
Самый высокий среднемесячный заработок сложился у директора Пермского торгово-технологического колледжа
Минобр Пермского края обнародовал информацию о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров колледжей и техникумов в 2021 году. Информация опубликована на сайте ведомства.
Самый высокий среднемесячный заработок — 218,9 тыс. руб. — сложился у директора Пермского торгово-технологического колледжа Виктора Погодина.
На втором месте с зарплатой 194,9 тыс. руб. — руководитель Центра бухучета и отчетности в сфере образования Анна Рогова.
Замыкает тройку директор Пермского техникума промышленных и информационных технологий им. Б. Г. Изгагина Вячеслав Аспидов с зарплатой 189,9 тыс. руб.
Также в пятёрке самых высокооплачиваемых руководителей учреждений профобразования директор учебного центра «Академия первых» Юлия Трясцина — 188,9 тыс. руб. и директор Пермского радиотехнического колледжа имени А. С. Попова Татьяна Тиунова — 183 тыс. руб.
Ранее минздрав опубликовал данные о зарплатах главврачей и их замов прикамских больниц.
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