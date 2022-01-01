Стали известны зарплаты главных врачей больниц Прикамья

Минздрав опубликовал данные о заработках более 90 руководителей учреждений

Министерство здравоохранения Пермского края обнародовала данные о зарплатах руководителей медучреждений Прикамья за 2021 год.

Как следует из опубликованных данных, самую высокую зарплату — 336 тыс. руб. в месяц — получала заместитель главврача клинической МСЧ № 1 Ольга Шанько. На втором месте заместитель главврача по экономическим вопросам этой же медсанчасти Наталья Шехмаметьева — 281 тыс. руб.





Среди главных врачей самая высокая зарплата оказалась у Анатолия Касатова, руководитель Пермской краевой клинической больницы получал в месяц по 227 тыс. руб. Главврач «Северной больницы Коми-Пермяцкого округа» Сергей Куделко получал в прошлом году ежемесячно по 222 тыс. руб.





Среди подведомственных минздраву учреждений больше всех в 2021 году зарабатывала директор «Центра бухгалтерского учёта» Маргарита Полухина — 218 тыс. руб. в месяц.