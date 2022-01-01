Главой Лысьвенского городского округа стал Никита Федосеев Его кандидатуру поддержала окружная дума Поделиться Твитнуть

Депутаты думы Лысьвенского городского округа выбрали главу муниципалитета. Им стал исполняющий обязанности руководителя территории Никита Федосеев. Об этом сообщили в пресс-службе окружной администрации.

Заместитель руководителя муниципалитета по экономике и развитию территорий Никита Федосеев был назначен и. о. главы округа 17 февраля, после того как бывший глава Александр Гончаров написал заявление о досрочном сложении полномочий.

В отставку Гончаров ушёл в связи с ограничениями по возрасту для госслужащих и состоянием здоровья.





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