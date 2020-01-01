Елена Синица В Лысьве назначили и. о. главы округа Исполнять обязанности руководителя мэрии будет Никита Федосеев Поделиться Поделиться Твитнуть

И. о. главы Лысьвенского городского округа назначен заместитель главы по экономике и развитию территорий Никита Федосеев. Такое решение принято городской думой, передаёт «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, 15 февраля глава Лысьвенского округа Александр Гончаров написал заявление о досрочном сложении полномочий.





Решение связано с ограничениями по возрасту для госслужащих и состоянием здоровья Гончарова.

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