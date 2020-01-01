В отставку подал глава Лысьвы Александр Гончаров
Заявление об уходе местная дума рассмотрит 17 февраля
Сегодня, 15 февраля, глава Лысьвенского округа Александр Гончаров написал заявление о досрочном сложении полномочий. Как сообщил «Коммерсантъ-Прикамье», Гончаров уйдёт в отставку 18 февраля, 17-го числа его заявление будет рассмотрено на внеочередном заседании местной думы.
Решение связано с ограничениями по возрасту для госслужащих и состоянием здоровья Гончарова.
Ожидается, что и. о. руководителя мэрии может быть назначен Никита Федосеев, заместитель главы по экономике и развитию территорий.
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