В отставку подал глава Лысьвы Александр Гончаров Заявление об уходе местная дума рассмотрит 17 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Гончаров

Сергей Копышко

Сегодня, 15 февраля, глава Лысьвенского округа Александр Гончаров написал заявление о досрочном сложении полномочий. Как сообщил «Коммерсантъ-Прикамье», Гончаров уйдёт в отставку 18 февраля, 17-го числа его заявление будет рассмотрено на внеочередном заседании местной думы.

Решение связано с ограничениями по возрасту для госслужащих и состоянием здоровья Гончарова.

Ожидается, что и. о. руководителя мэрии может быть назначен Никита Федосеев, заместитель главы по экономике и развитию территорий.

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