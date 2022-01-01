Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Вероника Джиоева споёт в Перми Casta Diva Режиссёр пермской «Нормы» — Максим Петров Поделиться Твитнуть

Вероника Джиоева

Пермский академический театр оперы и балета

Заглавную партию в пермской постановке «Нормы» Винченцо Беллини (16 +) споёт Вероника Джиоева. Об этом Пермский театр оперы и балета сообщает в своих социальных сетях.

Вероника Джиоева — заслуженная артистка России, народная артистка республик Южная Осетия и Северная Осетия, лауреат премии «Онегин» и международных конкурсов. Солистка Новосибирского театра оперы и балета, приглашённая солистка Большого и Михайловского театров.

В релизе театра Джиоева названа «одной из самых востребованных оперных певиц не только в России, но и далеко за её пределами». На сцене лучших мировых театров исполнила около 20 ведущих оперных партий, в том числе: Марфа («Царская невеста» Римского-Корсакова), Земфира («Алеко» Рахманинова), Княгиня Урусова («Боярыня Морозова» Щедрина), Фьордилиджи («Так поступают все женщины» Моцарта), Графиня («Свадьба Фигаро» Моцарта), Татьяна («Евгений Онегин» Чайковского), Леди Макбет («Макбет» Верди), а также сольные партии в «Реквиеме» Моцарта и Девятой симфонии Бетховена.

В Перми Вероника Джиоева уже принимала участие в оперных и концертных проектах Теодора Курентзиса в 2011 году.

Ранее стало известно, что режиссёром оперного спектакля станет известный хореограф Максим Петров.

Премьерные показы «Нормы» в Пермском театре оперы и балета пройдут 26, 28, 29 и 30 июня.

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