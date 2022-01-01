Мария Сыропятова В Перми построят новую кольцевую развязку на ул. Гайвинской В планах завершить работы в 2022 году Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Кольцевая развязка появится в Перми на пересечении ул. Гайвинской с автодорогой «Пермь-Ильинский». Об этом на заседании краевого правительства рассказал министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский. Сейчас на этом месте расположен Т-образный перекрёсток.

В настоящее время ведётся разработка проектно-сметной документации, во втором квартале выберут подрядчика на проведение строительно-монтажных работ. Сроки окончания строительства кольцевой развязки — конец 2022 года.

Напомним,в рамках реконструкции автодороги «Пермь-Ильинский» были разыграны два конкурса на реконструкцию Т-образного перекрестка с дорогой на Хохловку и на обустройство у одноимённого музея разворотного кольца. Оба подряда выиграла пермская компания ООО «Евродорстрой». Работы по обоим объектам должны быть завершены осенью 2022 года.

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