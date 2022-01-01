Мария Сыропятова Перекрёсток трассы Пермь—Ильинский с дорогой на Хохловку оснастят светофором к осени Реконструкцией участка будет заниматься пермский подрядчик Поделиться Твитнуть

Т-образный перекрёсток с дорогой на Хохловку. Из конкурсной документации

Краевые власти подвели итоги конкурса на реконструкцию Т-образного перекрёстка трассы Пермь—Ильинский с дорогой на Хохловку. Согласно документам на портале госзакупок, контракт должен будет заключён с пермской компанией ООО «Евродорстрой». Эта же компания в январе выиграла конкурс на реконструкцию на обустройство разворотного кольца у музея «Хохловка».

Контракт будет заключён по максимальной (начальной) цене — 68,6 млн руб. Именно это предложение было подано ООО «Евродорстрой». Первоначально победителем была объявлена другая компания — АО «Перминжсельстрой», предложившая более низкую цену. Однако впоследствии этот подрядчик отказался от выполнения работ, а право заключения контракта было передано ООО «Евродорстрой».

Помимо замены асфальта и переустройства инженерных коммуникаций, проект включает в себя устройство светофора, наружного освещения и системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Работы должны быть завершены к 15 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.