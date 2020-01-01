Мария Сыропятова На реконструкцию перекрёстка дороги на Хохловку с автодорогой Пермь — Ильинский потратят 68,6 млн рублей Работы должны быть завершены в сентябре 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Т-образный перекрёсток с дорогой на Хохловку. Из конкурсной документации

Объявлен открытый конкурс на обустройство Т-образного перекрёстка на пересечении дороги на Хохловку с автодорогой Пермь — Ильинский. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Помимо замены асфальта и переустройства инженерных коммуникаций, проект включает в себя устройство светофора, наружного освещения и системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Потенциальный подрядчик должен завершить работы в сентябре 2022 года.

Заказчиком реконструкции объекта выступает краевое управление автомобильных дорог и транспорта.

Заявки на конкурс принимаются до 2 марта 2022 года.

Напомним, что в январе этого года разыграли конкурс на разворотное кольцо для автобусов за 30,1 млн руб. Подряд получила компания ООО «Евродорстрой». Эти работы также должны быть завершены осенью 2022 года.

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