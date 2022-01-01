Елена Синица
В Пермском крае закрылась ещё одна ледовая переправа
Сейчас в регионе функционируют пять переправ
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В Чусовском городском округе закрылась ледовая переправа через реку Чусовая, с. Села-урочище Ванево. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Сейчас в регионе функционируют пять переправ: п. Тюлькино — д. Тюлькино, с. Коса-п. Усть-Коса, п. Касимовка — п. В. Старица, п. Кебраты — автодорога п. Гайны, ООО «Верхнекамье-Лес» в районе ур. «Пернояг».
Ранее сообщалось о закрытии шести переправ.
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