Елена Синица В Пермском крае закрылась ещё одна ледовая переправа Сейчас в регионе функционируют пять переправ Поделиться Твитнуть

В Чусовском городском округе закрылась ледовая переправа через реку Чусовая, с. Села-урочище Ванево. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сейчас в регионе функционируют пять переправ: п. Тюлькино — д. Тюлькино, с. Коса-п. Усть-Коса, п. Касимовка — п. В. Старица, п. Кебраты — автодорога п. Гайны, ООО «Верхнекамье-Лес» в районе ур. «Пернояг».





Ранее сообщалось о закрытии шести переправ.

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