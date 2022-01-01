В Прикамье из-за потепления закрыли ещё две ледовые переправы
Продолжают действовать шесть дорог по льду водоёмов
В МЧС сообщили о закрытии в Пермском крае ещё двух ледовых переправ: на Каме между посёлком Нижний Склад и Соликамском и на Чусовой в районе посёлка Верхнечусовские Городки.
Накануне в пресс-службе ведомства также рассказали о четырёх закрытых переправах
В настоящее время продолжают функционировать шесть переправ: между пос. Тюлькино и деревней Тюлькино, между с. Коса и пос. Усть-Коса, пос. Касимовка — пос. В. Старица, пос. Кебраты — автодорога пос. Гайны; близ предприятия «Верхнекамье-Лес», с. Сёла — урочище Ванево.
Автолюбителям рекомендуют быть особенно внимательными на ледовых переправах и учитывать вес своего автомобиля.
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