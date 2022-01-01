Елена Синица В Пермском крае закрыли четыре ледовые переправы Причина — несоответствие требованиям безопасности Поделиться Твитнуть

Из-за несоответствия требованиям безопасности в Пермском крае закрыли четыре ледовые переправы. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС.

Так, перестали работать переправы, соединяющие Оханск и Юго-Камский, д. Мостовую и с. Насадка, с. Троица и п. Ильича, п. Усть-Боровая и Соликамск.

Как добавляет «Рифей», сейчас в регионе открыты восемь ледовых переправ: одна в Косинском МО, три в Гайнском МО, две в Чусовском ГО.

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