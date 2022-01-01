Министр территориального развития Пермского края избавилась от приставки и.о. Светлана Усачёва исполняла обязанности главы ведомства с октября прошлого года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Министр территориального развития Пермского края Светлана Усачёва избавилась от приставки и.о. Информация об этом содержится на сайте ведомства.

С октября 2021 года Усачёва была назначена исполняющей обязанности главы министерства, а до этого с 2013 года занимала пост первого заместителя руководителя и начальника управления развития и поддержки местного самоуправления министерства территориального развития Пермского края

Александр Борисов, до неё возглавлявший министерство, в ранге вице-премьера сосредоточился на кураторстве министерства территориального развития, минтербеза, минприроды, министерства по делам Коми-Пермяцкого округа, Агентства по делам юстиций и мировых судей, а также Госинспекции по экологии и природопользованию.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.