Министр территориального развития Пермского края избавилась от приставки и.о.
Светлана Усачёва исполняла обязанности главы ведомства с октября прошлого года
Министр территориального развития Пермского края Светлана Усачёва избавилась от приставки и.о. Информация об этом содержится на сайте ведомства.
С октября 2021 года Усачёва была назначена исполняющей обязанности главы министерства, а до этого с 2013 года занимала пост первого заместителя руководителя и начальника управления развития и поддержки местного самоуправления министерства территориального развития Пермского края
Александр Борисов, до неё возглавлявший министерство, в ранге вице-премьера сосредоточился на кураторстве министерства территориального развития, минтербеза, минприроды, министерства по делам Коми-Пермяцкого округа, Агентства по делам юстиций и мировых судей, а также Госинспекции по экологии и природопользованию.
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