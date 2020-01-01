И.о. министра территориального развития Пермского края назначена Светлана Усачёва Ранее она работала заместителем руководителя ведомства Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Исполняющей обязанности министра территориального развития Пермского края назначена Светлана Усачева. О кадровом назначении сообщили в пресс-службе регионального правительства. Ранее Усачёва занимала пост первого заместителя руководителя ведомства.

Александр Борисов, до этого возглавлявший министерство, в ранге вице-премьера сосредоточится на кураторстве министерства территориального развития, минтербеза, минприроды, министерства по делам Коми-Пермяцкого округа, Агентства по делам юстиций и мировых судей, а также Госинспекции по экологии и природопользованию.

Сегодня же, 1 октября, стало известно о назначениях в минсельхозе и министерстве тарифного регулирования и энергетики региона.









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