Министерство ЖКХ и благоустройства Прикамья возглавил Артём Балахнин И. о. министра тарифного регулирования и энергетики края назначена Вера Ануфриева Поделиться Поделиться Твитнуть

Артём Балахнин

permkrai.ru

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края возглавит Артём Балахнин, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Ранее он занимал пост министра тарифного регулирования и энергетики. К своим обязанностям Балахнин приступил с 1 октября.

Исполнять обязанности министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края будет Вера Ануфриева, работавшая ранее заместителем директора ПГУП «Теплоэнерго».

Андрей Кокорев, в должности заместителя председателя краевого правительства возглавлявший министерство сельского хозяйства, продолжит курировать блок ЖКХ. В него входят министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, тарифного регулирования и энергетики, инспекция государственного жилищного надзора, фонд капитального ремонта и региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ПГУП «Теплоэнерго».

Другие кадровые перестановки в правительстве, произошедшие 1 октября.

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