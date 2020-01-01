Министерство ЖКХ и благоустройства Прикамья возглавил Артём Балахнин
И. о. министра тарифного регулирования и энергетики края назначена Вера Ануфриева
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края возглавит Артём Балахнин, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Ранее он занимал пост министра тарифного регулирования и энергетики. К своим обязанностям Балахнин приступил с 1 октября.
Исполнять обязанности министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края будет Вера Ануфриева, работавшая ранее заместителем директора ПГУП «Теплоэнерго».
Андрей Кокорев, в должности заместителя председателя краевого правительства возглавлявший министерство сельского хозяйства, продолжит курировать блок ЖКХ. В него входят министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, тарифного регулирования и энергетики, инспекция государственного жилищного надзора, фонд капитального ремонта и региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ПГУП «Теплоэнерго».
Другие кадровые перестановки в правительстве, произошедшие 1 октября.
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