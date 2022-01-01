Мария Сыропятова Отменены итоги торгов на право эвакуации автомобилей в Соликамске и Краснокамске Это сделано по предписанию краевого УФАС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Итоги торгов на право перемещения задержанных автомобилей на штрафстоянки будут пересмотрены в Краснокамске и Соликамске Пермского края. Это сделано по предписанию краевого УФАС.

Согласно протоколам на сайте краевого минтранса, заявка ООО «Автопартнер» на лот №3 по Соликамскому городскому округу допущена для участия в конкурсе. Также будут участвовать в конкурсе и заявки на лот №4 по Краснокамскому городскому округу от ООО «Клуб Рейд», ООО «Правопорядок» и ИП Бадьянова В.В. Ожидается, что затем заново должны быть подведены итоги конкурса по лотам №3 и 4.

Напомним, в текущем году впервые по большинству территорий Пермского края прошли торги на право эвакуации автомобилей. Ранее предприниматели просто подавали заявки. Планируется, что компании по новой системе начнут работать с середины апреля. В Перми победителем конкурса стал ПКГУП «Автовокзал». Изменятся и тарифы на эвакуацию автомобилей. В Перми рост составит с 1,5 до 2,1 тыс. руб. В других территориях ситуация разная: есть и рост, и снижение цен.





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