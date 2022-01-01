Мария Сыропятова Итоги торгов на право эвакуации машин в Соликамске и Краснокамске будут пересмотрены Пермское УФАС выдало предписание Поделиться Твитнуть

Жалобы участников конкурса на отклонение их заявок на право эвакуации автомобилей в Соликамске и Краснокамске были признаны обоснованными. К этому заключению пришли в УФАС по Пермскому краю.

«Положения документации исчерпывающим образом не раскрывают требования и конкретные формы документов, которыми должно подтверждаться соответствие претендентов условиям закупки», — заявили антимонопольщики после ознакомления с конкурсной документацией.

Пермское УФАС нашло в действиях организатора торгов — краевой инспекции технадзора признаки нарушения ч. 6 ст. 7.32.4 КоАП РФ. По ней должностным лицам грозят штрафы от 30 до 40 тыс. руб., а для юрлиц — от 30 до 50 тыс. руб.

По рассмотрении жалоб итоги конкурса по Соликамску и Краснокамску должны быть отменены, а отклонённые заявки приняты к рассмотрению. Предписание должно быть исполнено до 15 апреля.

Напомним, в текущем году впервые по большинству территорий Пермского края прошли торги на право эвакуации автомобилей. Ранее предприниматели просто подавали заявки. Планируется, что компании по новой системе начнут работать с середины апреля. В Перми победителем конкурса стал ПКГУП «Автовокзал». Изменятся и тарифы на эвакуацию автомобилей. В Перми рост составит с 1,5 до 2,1 тыс. руб. В других территориях ситуация разная: есть и рост, есть и снижение цен.

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