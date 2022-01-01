Краевой суд изменил приговор экс-министру Прикамья Андрею Ковтуну Бывшему главе ведомства оставили звание генерал-майора Поделиться Твитнуть

Андрей Ковтун

Константин Долгановский

В Пермском краевом суде изменили приговор бывшему министру территориальной безопасности Пермского края Андрею Ковтуну. Об этом сообщает properm.ru.

Ранее Ковтун был признан виновным в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. Краевая судебная инстанция не стала лишать экс-главу ведомства звания генерал-майора, однако назначила ему дополнительный запрет на два года занимать руководящие должности.

Напомним, в январе 2022 года экс-министр тербезопасности Андрей Ковтун был приговорён Ленинским райсудом Перми к трём годам лишения свободы условно. Кроме того, бывший чиновник должен был выплатить штраф 50 тыс. руб. и лишался классного чина госслужбы.

По данным следствия, в 2017 году Ковтун фиктивно устроил на работу в 23-й отряд противопожарной службы егеря Вячеслава Верещагина. Фактически на работу Верещагин не ходил, но зарплату получал. Ему назначен штраф 150 тыс. руб.

Общий же ущерб от их действий составил 790 тыс. руб.

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