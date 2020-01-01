Олеся Максименко Экс-министр Пермского края получил условный срок за мошенничество Также Андрей Ковтун лишён звания классного чина госслужбы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Экс-министр территориальной безопасности Андрей Ковтун за мошенничество в крупном размере приговорён к трём годам лишения свободы условно, передаёт «Коммерсантъ-Прикамье». Кроме того, бывший чиновник должен выплатить штраф в размере 50 тыс. руб. и лишён классного чина госслужбы.

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый фиктивно устроил на работу в 23-й отряд противопожарной службы егеря Вячеслава Верещагина. Фактически на работу Верещагин не ходил, но зарплату получал. Ему назначен штраф в размере 150 тыс. руб.

Общий же ущерб от их действий составил 790 тыс. руб.

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