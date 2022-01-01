Елена Синица Строительство онкодиспансера в Перми подорожало на 7 млрд рублей Стоимость объекта оценивается в 17,7 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал губернатора края

Краевые власти представили макет внешнего облика будущего онкодиспансера в Перми. Как сообщил губернатор края Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале, сейчас начались процедуры по заключению концессии.

Поясняется, что строительством онкодиспансера готова заняться ГК «МедИнвестГрупп». Стоимость строительства и оснащения предварительно оценивается в 17,7 млрд руб.





«Сумма серьёзная, поэтому мы прибегаем к формату государственно-частного партнёрства. При этом для пациентов лечение останется бесплатным и доступным по полисам ОМС», — отметил губернатор.





В планах — оснастить медучреждение высокотехнологичным оборудованием. В частности, появятся палаты для лечения радиоактивным йодом. Такое лечение назначается при заболеваниях щитовидной железы. Также будет открыто современное отделение онкогематологии.





Ранее сообщалось, что медучреждение на 570 коек должно появиться в Камской долине. При этом ранее стоимость объекта оценивалась в 10,7 млрд руб.





Заявки на участие в конкурсе на заключение концессионного соглашения принимаются до середины мая.

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