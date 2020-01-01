Елена Синица Онкодиспансер в Пермском крае может быть построен за счёт частного инвестора Поделиться Поделиться Твитнуть

Группа компаний «МедИнвестГрупп» (ГК «МИГ») направила в краевой минэконом развития пакет документов под названием «Частная концессионная инициатива». Он содержит предложения по подготовке и разработке проектной документации, а также реализации проекта строительства современного онкологического диспансера. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Согласно документации, общий срок действия концессионного соглашения составит 35 лет. Отмечается, что после ввода в эксплуатацию объект будет передан в краевую собственность.

На данный момент подбираются наиболее подходящие площадки для строительства онкодиспансера. Предполагается, что он будет состоять из 4-5 корпусов общей мощностью не менее чем на 570 коек. Медучреждение будет оснащено высокотехнологичным оборудованием. Оказание услуг населению в онкодиспансере будет осуществляться по полисам ОМС.

Стоимость создания объекта составляет порядка 10,7 млрд руб. В сумму входят разработка проектной документации и оснащение учреждения оборудованием.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.