Елена Синица Началось проектирование краевого онкодиспансера в Перми В следующем году планируется начать строительство Поделиться Поделиться Твитнуть

Камская долина

Константин Долгановский

В 2022 году в Перми планируется начать строительство краевого онкодиспансера. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира.

По словам губернатора, компания Philips уже начала проектирование объекта. «В следующем году задача выйти на стройку», — добавил Махонин.

Медучреждение на 570 коек должно появиться в Камской долине.

Напомним, ранее сообщалось, что онкодиспансер будет строиться за счёт средств частного инвестора. Концессионером готова выступить группа компаний «МедИнвестГрупп» (ГК «МИГ»).

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