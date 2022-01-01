Елена Синица
В Перми скончалась девушка, пострадавшая от падения льда с крыши дома
Похороны состоятся сегодня
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Скончалась 15-летняя девушка, пострадавшая от падения льда с крыши дома. Об этом сообщает портал Ura.ru.
Как сообщила порталу бабушка погибшей, похороны состоятся сегодня, 1 апреля.
Напомним, вечером 24 марта с крыши дома по ул. Серпуховской в Перми на 15-летнюю школьницу обрушилась глыба льда. Девушка с травмами была доставлена в реанимацию.
Гендиректору пермской управляющей компании «Владимирский» были предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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