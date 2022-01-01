В Перми на 15-летнюю школьницу обрушилась глыба льда Возбуждено уголовное дело, в управляющей компании проведён обыск Поделиться Твитнуть

В СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту травмирования в Свердловском районе Перми 15-летней школьницы. 24 марта с крыши дома по ул. Серпуховской на неё обрушилась глыба льда. Как сообщили в следственном управлении, дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Девушка была доставлена в реанимацию.

Следователи уже провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, назначили необходимые экспертизы. В управляющей компании, оказывающей услуги, проведён обыск, изъята интересующая следствие документация.





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