Директору управляющей компании в Перми предъявлено обвинение за падение глыбы льда на 15-летнюю школьницу Поделиться Твитнуть

Гендиректору пермской управляющей компании предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые также повлекли причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, вечером 24 марта с крыши дома по ул. Серпуховской в Перми на 15-летнюю школьницу обрушилась глыба льда. Девушка с травмами была доставлена в реанимацию.

По факты происшествия возбуждено уголовное дело. В управляющей компании, обслуживающей данный дом, проведён обыск, изъята интересующая следствие документация.





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