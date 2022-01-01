Начальником Пермской дирекции дорожного движения назначен Дмитрий Артеменко С 1 апреля он приступил к исполнению обязанностей Поделиться Твитнуть

С 1 апреля начальником Пермской дирекции дорожного движения назначен Дмитрий Артеменко. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Сегодня он уже приступил к работе.

Напомним, прежний начальник дирекции Максим Кис написал заявление об увольнении по собственному желанию. Пост руководителя структуры он занимал 11 лет.

Ранее Дмитрий Артеменко работал руководителем городского ГИБДД, также был начальником МРЭО краевого управления ГИБДД, руководителем службы тыла горуправления МВД.

Артеменко окончил Пермский военный институт внутренних войск МВД России, Академию управления министерства внутренних дел Российской федерации, а также Нижегородскую академию министерства внутренних дел РФ.

В задачи дирекции входит организация и оперативное управление дорожным движением на территории Перми, обеспечение наиболее эффективного развития улично-дорожной сети, сокращение времени задержек транспорта при существующих дорожных условиях.

Также в функционал учреждения входит развитие и содержание технических средств организации дорожного движения: дорожных знаков, светофоров, разметки, пешеходных ограждений, а также искусственных неровностей.

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